عمرو الحديدي: كسرت الدنيا في عجمان.. وعملت اللي معملتوش بمصر

علق عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، على انتقاله إلى نادي عجمان الإماراتي خلال مشواره الكروي قائلا: كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي بعد فشل احترافي في الدوري التركي، والحمد لله كسرت الدنيا وعملت اللي معملتوش في الكرة المصرية سواء 5 مواسم للنادي الأهلي وموسمين للنادي غزل المحلة.

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتراف مرحلة مهمة جدا في مسيرتي الكروية، لافتا إلى أنه انضم إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من نادي عجمان من أجل صعودهم إلى الدوري الممتاز بعد أن عرض عليه الكابتن طه بصري الانضمام للنادي البترولي لخوض 8 مباريات فقط من أجل الصعود .

أضاف نجم النادي الأهلي السابق، أعلنت اعتزلي بعد انتهاء فترة إعارتي لأن نادي عجمان رفض تجديد عقدي وعرض عليا العمل كمدرب مساعد للمدرين الفني للفريق".

