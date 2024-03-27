مصرع مسن غرقا بمياه ترعة في الشرقية

لقي مسن مصرعه غرقا بمياة ترعه بالشرقية بالصالحية القديمة وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الحسينية والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية يفيد إستقبال "أحمد ع ح ا" 72 سنة مقيم الصالحية القديمة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعه بالشرقية بالصالحية القديمة وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الحسينية والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.