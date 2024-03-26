محافظة الشرقية: تعيين مديرا للشؤون المالية ورئيسين لمدينتي صان الحجر القبلية وههيا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1578 لسنه 2024 بتكليف معاذ محمد ناصف عبد العزيز بالدرجة الأولى التخصصية ( تمويل ومحاسبة) رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالديوان العام وكذلك تكليف أشرف سالم موسي من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية ( تمويل ومحاسبة) نائب رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 1579 لسنة 2024 بإعادة توزيع العمل لأيمن على فهمي محمود السيد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعه وظائف قيادات الإدارة المحلية من العمل بوظيفته الحالية – والاشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينه ههيا للعمل بالديوان العام.

وتكليف صبحي محمد البكري من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثانية التخصصية – التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية – نائب رئيس مركز ومدينة ههيا بتسيير اعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا.



انهاء تكليف ايهاب ابراهيم عبد الباقي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثالثة التخصصية بالفصل المستقل من العمل بوظيفته الحالية - نائب رئيس مركز ومدينة ههيا وعودته للعمل برئاسة المركز.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.