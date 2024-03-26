عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الشرقية: تعيين مديرا للشؤون المالية ورئيسين لمدينتي صان الحجر القبلية وههيا

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1578 لسنه 2024 بتكليف معاذ محمد ناصف عبد العزيز بالدرجة الأولى التخصصية ( تمويل ومحاسبة) رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالديوان العام وكذلك تكليف أشرف سالم موسي من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية ( تمويل ومحاسبة) نائب رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 1579 لسنة 2024 بإعادة توزيع العمل لأيمن على فهمي محمود السيد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعه وظائف قيادات الإدارة المحلية من العمل بوظيفته الحالية – والاشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينه ههيا للعمل بالديوان العام. 
وتكليف صبحي محمد البكري من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثانية التخصصية – التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية – نائب رئيس مركز ومدينة ههيا بتسيير اعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا.

الشرقية .. رصف عدد من الطرق الداخلية والرئيسية بمركز ديرب نجم


انهاء تكليف ايهاب ابراهيم عبد الباقي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثالثة التخصصية بالفصل المستقل من العمل بوظيفته الحالية - نائب رئيس مركز ومدينة ههيا وعودته للعمل برئاسة المركز.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المراكز والمدن بالشرقية رؤساء المراكز والمدن رصف عدد من الطرق رئيس مركز ومدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

الإمارات والأردن يعلنان تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

بيان عاجل من الإرياني بشأن اعتراف قائد ميليشيات الحوثي بقتل آلاف اليمنيين

أجر قراءة القرآن في شهر رمضان.. به ارتفع شأنه وزاد قدره

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

إسرائيل تعترف باغتـ يال مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام

طريق مسدودة.. إسرائيل تضع "العقدة في المنشار" بشأن مواجهة واشنطن وحماس |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ