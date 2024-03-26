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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. رصف عدد من الطرق الداخلية والرئيسية بمركز ديرب نجم

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بنطاق مركز ديرب نجم وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة للتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم استكمال أعمال رصف شوارع حي القوصلة وطلاء البلدورات بصفط زريق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 ، حيث تم الإنتهاء من المرحلة النهائية لرصف شارع الأقصر وشارع الدلتا بطول ( ٣٣٠م ) واستكمال شارع المعداوي بطول ( ٣٣٠م ).

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الجدير بالذكر ان خطة الرصف تشمل شوارع حي القوصلة بعدد ( ١٠ ) شوارع بطول ٣ كم و حي مبارك بعدد ( ١١ ) شارع بطول ٢.٥ كم وديرب البلد بعدد شوارع ( ١٢ ) شارع بطول ٢ كم وجارى استكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة لسرعه الانتهاء من اعمال ووضع طبقة الاسفلت لدخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.

وفي الوحدة المحليه بصفط زريق، تم الإنتهاء من دهان البلدورات على جانبي الطريق الرئيسي أمام الوحده المحليه بصفط أمام السماره وتم رفع القمامه وتسوية الطريق الرئيسي بدايه من فرسيس مروراً باكوه وصفط زريق والسماره حتي مدخل مدينة ديرب نجم لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينه أمام مواطنيها وزائريها.

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