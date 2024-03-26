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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ2188 شخصًا بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود إنه تم تقديم الخدمة لـ2188 شخصًا خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك في 24 منفذًا طبيًا، كما تم تسليم 2318 شهادة صحية للحاصلين على الخدمة.


وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، وارتفاع ضغط الدم والسمنة)، وكذلك الأمراض المعدية (فيروس بي، وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشري).


وأوضح أنه تم أيضًا إجراء تحاليل (فصيلة الدم، وRh وهيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل: مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، وذلك للمقبلين على الزواج أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين .
وتابع أن متوسط عدد المترددين على المبادرة يصل لـ250 مواطنا يوميا بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة وتشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة؛ بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.


كما تتضمن المبادرة تقديم المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحدهما، بجانب تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، والتوعية حول وسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.


وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.


ونوه بأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأية أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
 

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