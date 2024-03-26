طائرة قطرية تحمل مساعدات لقطاع غزة تصل إلى مطار العريش الدولي

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" اليوم الثلاثاء، بأن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت إلى مطار العريش الدولي.

وأشارت "قنا" إلى أن الطائرة القطرية تحمل 20 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية، مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 87 طائرة من المساعدات.

وأوضحت أن لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، كانت في استقبال الطائرة بمطار العريش.

ونوهت إلى أنه تم إجلاء عدد من الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة إلى الدوحة.