وقعت العقود فجرا.. عمرو الحديدي يحكي قصة مثيرة عن انتقاله للأهلي

حكى عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، قصة انتقاله إلى النادي الأهلي، لافتا إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية الساعة الثانية بعد منتصف الليل من الكابتن عدلي القيعي وغادرت المحلة مسرعا إلى النادي الأهلي ووجدت مجلس إدارة الأهلي بأكمله مجتمع وفي انتظاري ووقعت العقد فجرا.

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طارق سليم غضب عقب علمه بتوقيعي للنادي الأهلي بسبب ترويج شائعة حول تعرضي لإصابة مزمنة، والدكتور مجدي عبد العزيز طبيب النادي الأهلي تأكد من سلامتي، فوجه صالح سليم رسالة اعتذار قائلا: "متزعلش".

أضاف نجم النادي الأهلي السابق، إنه نجح في مجال التدريب، وحققت نجاحا كبيرا في نادي طلائع الجيش واكتشف عدد كبير من اللاعبين من بينهم، حسام حسن وإسلام الفار ومحمود حمدي الونش ومحمد السيد هاشم مدافع النادي الإسماعيلي وروقا وخالد مايز.

