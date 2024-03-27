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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الأهلي السابق يروي كواليس اعتزاله كرة القدم

عمرو الحديدي نجم
عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق

روى عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، كواليس اعتزاله كرة القدم، لافتا إلى أنه انضم إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من نادي عجمان من أجل صعودهم إلى الدوري الممتاز بعد أن عرض عليه الكابتن طه بصري الانضمام للنادي البترولي لخوض 8 مباريات فقط من أجل الصعود .

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أعلنت اعتزالي بعد انتهاء فترة إعارتي لإنبي لأن نادي عجمان رفض تجديد عقدي وعرض عليا العمل كمدرب مساعد للمدرين الفني للفريق".

أضاف، "الحمد لله كسرت الدنيا في عجمان وعملت اللي معملتوش في الكرة المصرية سواء 5 مواسم للنادي الأهلي وموسمين للنادي غزل المحلة.
 

عمرو الحديدى النادي الأهلي نادي إنبي نادي عجمان الدوري الممتاز

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