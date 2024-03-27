نجم الأهلي السابق: غرور «كولر» أفقده تحقيق بطولات سهلة |فيديو

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن الغرور الذي أصاب المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر أفقده تحقيق بطولات سهلة ورجعه إلى صوابه صحح مسار الفريق.

وتابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كولر لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وتدويرهم وإمكانيات محلل الأداء، وجهز 3 فرق حاليا للنادي الأهلي وأصبح متوفر في كل مركز 2 لاعبين".

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، الكابتن محمود الجوهري هو من أطلق عليّ ملك العالي، بينما لاعبو الأهلي لقبوني بالرجل الطائر".