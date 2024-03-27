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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجم الأهلي السابق: غرور «كولر» أفقده تحقيق بطولات سهلة |فيديو

عمرو الحديدي نجم
عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن الغرور الذي أصاب المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر أفقده تحقيق بطولات سهلة ورجعه إلى صوابه صحح مسار الفريق.

وتابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كولر لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وتدويرهم وإمكانيات محلل الأداء، وجهز 3 فرق حاليا للنادي الأهلي وأصبح متوفر في كل مركز 2 لاعبين".

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، الكابتن محمود الجوهري هو من أطلق عليّ ملك العالي، بينما لاعبو الأهلي لقبوني بالرجل الطائر".

عمرو الحديدى النادي الأهلي مارسيل كولر محمود الجوهرى الإعلامي محمد موسى

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