مي عمر عن حديث فريدة سيف النصر: استغربت لما سمعت الكلام ده|فيديو

ردت الفنانة مي عمر عن حديث الفنانة فريدة سيف النصر ، بأن كواليس مسلسل "رانيا و سكينة" كان فيها مشاكل كثيرة بين مي عمر و روبي، قائلة:"استغربت جداً لما سمعت الكلام ده،

ومعرفش هي قالت كده ليه؟، ومعرفش هي إللي قالت كده، و لا حد قال إنها قالت الكلام ده".

وأضافت "مي عمر" خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: أنا و روبي أصدقاء للغاية، وأنا بحبها جداً ، و هي بتحبني، مؤكداً أنها لم تختلف مع الفنانة روبي في وجهات النظر من قبل.



وتابعت مي عمر، قائلة: "وطول الوقت كنا قعدين مع بعض أثناء التصوير، و قعدين في كرفان واحد، و لما المسلسل خلص أنا وهي كنا زعلانين جداً المسلسل هيخلص"