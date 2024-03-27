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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر عن حديث فريدة سيف النصر: استغربت لما سمعت الكلام ده|فيديو

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ردت  الفنانة مي عمر عن حديث الفنانة فريدة سيف النصر ، بأن كواليس مسلسل "رانيا و سكينة" كان فيها مشاكل كثيرة بين مي عمر و روبي، قائلة:"استغربت جداً لما سمعت الكلام ده، 
ومعرفش هي قالت كده ليه؟، ومعرفش هي إللي قالت كده، و لا حد قال إنها قالت الكلام ده".

 

وأضافت "مي عمر" خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: أنا و روبي أصدقاء للغاية، وأنا بحبها جداً ، و هي بتحبني، مؤكداً أنها لم تختلف مع الفنانة روبي في وجهات النظر من قبل.


وتابعت مي عمر، قائلة: "وطول الوقت كنا قعدين مع بعض أثناء التصوير، و قعدين في كرفان واحد، و لما المسلسل خلص أنا وهي كنا زعلانين جداً المسلسل هيخلص"

 

مي عمر روبي رانيا و سكينة فريدة سيف النصر الإعلامية أميرة بدر

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