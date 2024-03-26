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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"اسمه لازم يتكتب الأول".. مي عمر تفـجر مفاجأة عن أزمة فيلم هارلي|فيديو

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

قالت الفنانة مي عمر ، إنها تحب الفنان محمود حميدة للغاية، معلقة:" أنا مبسوطه إني أشتغلت معاه، و أتعرفت عليه"


وأضافت "مي عمر" خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة:"أنا لما بمضي أي عمل بتفق على إسمي في المكان اللي أنا شيفاه مناسب ، و أنا ماضيه فيلم هارلي من زمان، من و هو بيتكتب"

وتابعت:" وأتفاقات أستاذ محمود حميدة مكنش ليها علاقه بيا، ، ومشكلته مكنتش معايا، أنا أتشرف إني أشتغل مع أستاذ محمود، و معنديش أي مشكلة أن أسمه يتكتب قبلي"


وأستكملت:"طبيعي إن أسم محمد رمضان يتكتب الأول، لأنه فيلمه ، و هو بطل العمل"

مي عمر محمود حميدة الإعلامية أميرة بدر فيلم هارلي النهار

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