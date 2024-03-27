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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة أشعة آثار: مومياوات أبو صير مصرية.. وأي كلام آخر غير صحيح

مقابر ابو صير
مقابر ابو صير

أكدت الدكتورة سحر سليم، خبير أشعة الأثار وفحص المومياوات، أن المعهد الألماني للأثار، قد أكد، أن هناك ل90 مومياء مصرية فى منطقة أبو صير جنوب القاهرة، والقول تعود لأصل الهلال الخصيب، من العراق وسوريا وتركيا وسوريا، وهو غير صحيح.

وقالت سحر سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المصري المعاصر، هو الأقرب للمصري القديم، مؤكدة أن الدراسة التى يتم تداولها حاليا أجريت قبل سبع سنوات، من خلال 166 عينة مأخوذة من 155 فردا محنطا فى أبو صير، يمتد تاريخهم لـ1300 عام

وتابعت خبير أشعة الأثار وفحص المومياوات، أن الدراسات الجينية للمومياوات المصرية القديمة تُعد شيئا «نادرا»، بسبب التلوث المتوقع للعينات وحتمية اختلاطها وتلوثها بمواد جينية أخرى.

سحر سليم المومياوات المعهد الألماني للآثار منطقة أبو صير القاهرة

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