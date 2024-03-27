نجم الأهلي السابق عن تأييده استمرار اتحاد الكرة: عايز الاستقرار لبلدي

علق عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحاته المؤيدة لاستمرار مجلس اتحاد الكرة المصري قائلا: "عايز الاستقرار لبلدي ويكمل مدته".

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت أتمنى عودة الكابتن حسن شحاتة لتولي تدريب المنتخب، لأنه حقق بطولات كثيرة، لافتا إلى أن هناك أخطاء بالجملة داخل اتحاد الكرة بسبب خروج المنتخب مبكرا في بطولة الأمم الإفريقية.

أضاف نجم النادي الأهلي السابق، أزمة الكرة المصرية تعود إلى غياب التخطيط السليم من قبل الاتحاد المصري ووزارة الرياضة ومجالس إدارات الأندية.