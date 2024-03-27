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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قانون التجنيد.. اجتماع بين نتنياهو والحريديم ينتهي دون اتفاق

نتنياهو
نتنياهو

انتهى اجتماع استمر ساعات حول مشروع قانون التجنيد المتطرف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي حزب يهدوت هتوراة الحريدي وحزب شاس، دون أن يتفق الجانبان على الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الاقتراح، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأمس الثلاثاء، أفيد بأن حزب يهدوت هتوراة هدد بمغادرة الحكومة إذا تضمن الاقتراح أهداف تجنيد سنوية لطلاب المدارس الدينية وعقوبات مالية على المؤسسات التعليمية الحريدية التي لا تلبي هذه الحصص.

وفي وقت سابق،  تقرر حذف البند الذي بموجبه سيتم رفع سن الإعفاء، وهو 26 عاما حاليا، إلى 35 عامًا من جدول الأعمال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الطائفة المتشددة إن الفصائل الحريدية قررت التخلي عن القسم المهم بشأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الحكومة اليوم، وإلغاء البند المتعلق بزيادة سن الإعفاء 35 عاما.

في الوقت نفسه، قال عضو بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن الاقتراح المعدل الذي سيتم توزيعه على الوزراء سيتضمن عقوبات مالية - ووفقا له، سيتم طرحها لأول مرة بالموافقة من الأحزاب المتطرفة.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حزب يهدوت هتوراة حزب شاس

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