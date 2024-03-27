الرئيس الصيني يلتقي رؤساء شركات أمريكية كبيرة في بكين.. تفاصيل

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بروساء شركات أمريكية في العاصمة بكين اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن الرئيس الصيني شي التقى اليوم الأربعاء بممثلي الشركات الأمريكية، في إطار سعي بكين لجذب الاستثمار الأجنبي وطمأنة الشركات في مواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وقالت قناة “CCTV” الرسمية "في صباح يوم 27 مارس، التقى الرئيس شي جين بينح بممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي... في قاعة الشعب الكبرى (بكين)".

وأضافت: "قبل بدء الاجتماع، التقط شي صورة جماعية معهم".

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية من حضر الاجتماع الذي قالت إنه حضره أيضًا ممثلون عن الأوساط الأكاديمية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر الأسبوع الماضي أن اجتماعا يجري التحضير له بين شي ورؤساء مجموعات الضغط التجارية الأمريكية.

ويأتي الاجتماع أيضًا بعد أيام قليلة من منتدى التنمية الصيني في بكين، والذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين.