عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

رئيس وزراء منغوليا
رئيس وزراء منغوليا السابق سوخباتار باتبولد

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأن السلطات الأمريكية كشفت أن رئيس وزراء منغوليا السابق سوخباتار باتبولد اشترى شقتين فاخرتين في مدينة نيويورك من عائدات مخطط فاسد.

وحسب الشبكة البريطانية، يسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة العقارات الفاخرة في وسط مانهاتن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليون دولار.

ولفتوا إلى أن باتبولد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 إلى 2012، اشترى الشقق بعد أن حصلت شركته التي تسيطر عليها عائلته على عقد تعدين كبير.

ويعد التعدين هو الصناعة الرئيسية في منغوليا، لكن باتبولد نفى هذه الاتهامات.

ولا يزال السياسي المنغولي البالغ من العمر 60 عاما عضوا في البرلمان.

وقال محاميه أورين سنايدر في بيان نقلته “رويترز”: "باتبولد يتطلع إلى يومه أمام المحكمة، حيث ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها".

وذكر المدعون الفيدراليون الأمريكيون أنه اشترى شقتين على بعد بنايتين فقط من سنترال بارك، واحدة في كارلتون هاوس، ووحدة سكنية في بارك إمبريال.

واتهموه "بتحويل ملايين الدولارات من عقود التعدين عبر شركات وهمية غير مشروعة لتمويل أسلوب حياة عائلته الفخم".

السلطات الأمريكية رئيس وزراء منغوليا السابق مخطط فاسد سوخباتار باتبولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أمين صندوق الزمالك يصدر بيانا ناريا عن غرامة كهربا

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي .. ادعُ الله بها دائما

ترشيحاتنا

الأردن.. إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أمر مهين.. البيت الأبيض يستنكر سؤالًا عن خرف بايدن

المستشار ناجي شحاتة لـ «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب

بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ربط القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

في عيد ميلادها الـ42.. صور آثارت ضجة لـ كندة علوش| شاهد

فستان جريء.. جورجينا تخطف الأنظار بصورها| شاهد

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ