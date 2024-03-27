بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأن السلطات الأمريكية كشفت أن رئيس وزراء منغوليا السابق سوخباتار باتبولد اشترى شقتين فاخرتين في مدينة نيويورك من عائدات مخطط فاسد.

وحسب الشبكة البريطانية، يسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة العقارات الفاخرة في وسط مانهاتن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليون دولار.

ولفتوا إلى أن باتبولد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 إلى 2012، اشترى الشقق بعد أن حصلت شركته التي تسيطر عليها عائلته على عقد تعدين كبير.

ويعد التعدين هو الصناعة الرئيسية في منغوليا، لكن باتبولد نفى هذه الاتهامات.

ولا يزال السياسي المنغولي البالغ من العمر 60 عاما عضوا في البرلمان.

وقال محاميه أورين سنايدر في بيان نقلته “رويترز”: "باتبولد يتطلع إلى يومه أمام المحكمة، حيث ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها".

وذكر المدعون الفيدراليون الأمريكيون أنه اشترى شقتين على بعد بنايتين فقط من سنترال بارك، واحدة في كارلتون هاوس، ووحدة سكنية في بارك إمبريال.

واتهموه "بتحويل ملايين الدولارات من عقود التعدين عبر شركات وهمية غير مشروعة لتمويل أسلوب حياة عائلته الفخم".