أمر مهين.. البيت الأبيض يستنكر سؤالًا عن خرف بايدن

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على السؤال الموجه إليها عن الصحة العقلية للرئيس جو بايدن وعما إذا كان مصابًا بالخرف، مؤكدة أنه "أمر مهين".

وردا على سؤال مذيع راديو WBT خلال مقابلة أمس الثلاثاء، عما إذا كان بايدن يعاني من الخرف. قالت: "لا أستطيع أن أصدق أنك تسألني هذا السؤال.. إنه سؤال مهين للغاية".

وأضافت: "دعوني أكون واضحة: على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم طبيب الرئيس معلومات واسعة النطاق حول صحته، وكان الرئيس يركز دائمًا على الشعب الأمريكي".

إلى ذلك وصفت أعماله وأفعاله وهو في منصبه كرئيس للدولة بـ"التاريخية".