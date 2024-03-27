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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف مبنى عسكريًا في الهبارية جنوب لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قصفه مبنى عسكريًا في منطقة الهبارية بجنوب لبنان، لافتًا إلى اغتياله إرهابيين ينتمون إلى "الجماعة الإسلامية".

وقال المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهباربة في جنوب لبنان حيث تم القضاء داخل المبنى على إرهابي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي كان ايضًا ضالعًا في الماضي في تنفيذ اعتداءات بمسارات مختلفة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث قتل معه عدد من العناصر الذين تواجدوا معه في المبنى".

ولقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان صادر عنه إن عمليات البحث مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض إثر الغارة.

من جانبه، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن 7 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

فيما أدان حزب الله اللبناني، بشدة العدوان الآثم الذي ارتكبته قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية في بلدة الهبارية في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد وجرح عددٍ من ‏المدنيين اللبنانيين.

وأكدت حزب الله في بيان له أن هذا ‏العدوان لن يمر دون ردٍ وعقاب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الهبارية لبنان الجماعة الإسلامية

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