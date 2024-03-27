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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفلة في مجرى مائي بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر، غرقًا بمجرى مائي مجاور لمنزل عائلتها بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك أثناء لهوها أمام المنزل، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج التعليمي.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع طفلة غرقًا بمجرى مائي مجاور لمنزل عائلتها بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين انتهاء حياة الطفلة 'يارا ا.ر.ع' 4 سنوات، وتقيم دائرة المركز، وافادت والدتها نسمة ص.ع.م' 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت داخل مجرى مائي مجاور للمنزل؛ ما أدى لغرقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسكفسيا الغرق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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