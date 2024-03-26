جامعة سوهاج: زيادة أعداد المقبولين بكلية التربية من مدارس الصم والبكم وضعاف السمع

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني في اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي 2024 - 2025 .



وأوضح رئيس الجامعة - في بيان - أنه تقرر قبول 10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع، و10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي، و5 طلاب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.



وأضاف أن مجلس الجامعة وافق أيضا علي إضافة مقرر "القضايا المجتمعية" لطلاب المستوى الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 ، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا "الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان، والشفافية ومكافحة الفساد" .

وتابع إن المجلس وافق على انعقاد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان "منتدي طب سوهاج لأمراض داء السكري"، وذلك خلال يومي 21 و 22 أبريل القادم، وعقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية" خلال يومي 13 و14 نوفمبر القادم.