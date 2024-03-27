محافظة القليوبية تستلم 72 طن سكر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم تسلم المحافظة 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركه العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وكفر شكر والخانكة وشبين القناطر واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

واوضح محافظ القليوبيه ان هذه الكميه تعد الدفعة الثالثة التى استملتها المحافظة حيث تم استلام 143 طن سكر على مدار اسبوعين وتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ و كفر شكر مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخري لقرى المحافظة.

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع استمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي في شهر رمضان.

وثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، مقدماً الشكر لمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.