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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقة تفاعلية بجوائز لطلاب الوادى الجديد على منصة "تعلم معنا"

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد  عن اطلاق مسابقة تعليمية تفاعلية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) وذلك حتى نهاية شهر  رمضان. 

وذلك وفق توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة لتحفيزهم على النجاح التفوق.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه فى إطار الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب جرى توفير منصة تعليمية أمام طلاب المحافظة لشرح المناهج الدراسية فى جميع المواد المقررة وتقديم المراجعات النهائية للطلاب والإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة.

أمسية رمضانية بجامعة الوادي الجديد على مسرح كلية التربية

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه بصفة يومية خلال المحاضرات عبر المنصة سيتم اختيار فائز واحد من كل مرحلة ومنحه جائزة مالية فورية وفق الشروط الٱتية
◾الدخول إلى المنصة التعليمية بالطريقة الصحيحة من خلال الإيميل الموحد للطالب.

◾المواظبة على حضور جميع المحاضرات وفق الجداول المعلنةعبر صفحة العلاقات العامة لقطاع تعليم المحافظة.

◾ التفاعل الإيجابى مع المحاضر وطرح ومناقشة المحتوى التعليمى.

◾سيتم طرح سؤال يوميا من محتوى المحاضرة وسيتم تلقى الاجابات وتقييم المشاركين لاختيار أفضل من تنطبق عليه الشروط ومنحه جائزة مالية قيمة.

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