عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسية رمضانية بجامعة الوادي الجديد على مسرح كلية التربية

جانب من الامسيه
جانب من الامسيه

نظمت الادارة المركزية لرعاية  الشباب بجامعة الوادي الجديد على مسرح كلية التربية  أمسية رمضانية .

 وقال الدكتور جمال حسن منسق  الأنشطة بالجامعة إن الأمسية تضمنت فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة الذى قدم فاصل من الأغاني الرمضانية والابتهالات والانشاد الدينى.


هذا بالإضافة إلى مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة شارك فيها طلاب الجامعة من مختلف الكليات وتم توزيع   جوائز مالية قيمة مهداه من رئيس الجامعة،وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة فى الأمسية الرمضانية مقدما الشكر لكل من شارك فى التنظيم  وإعداد وتقديم  الفقرات متمنيا لهم مزيد من التوفيق للارتقاء بالجامعة فى مختلف الأنشطة.

رئيس جامعة الوادي الجديد يزور جامعتي صوفيا وشيبا اليابانية لتوقيع اتفاقيات تعاون

ياتي ذلك برعاية وحضور  الاستاذ الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ ماهر زنقور عميد كلية التربية وبحضور الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةوالسادةعمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة من مختلف الكليات ومشرفو الأنشطة بالكليات والمستشار الاعلامى للجامعة .

ئون التعليم والطلاب ء هيئة التدريس الإدارة المركزية الابتهالات إعلامي أستاذ ابتهالات الدكتور مصطفى محمود الدكتور مصطفى التعليم والطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الوادى الجديد جامعة الوادى هيئة التدريس ومعاونيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

موضوعات متعلقة

عقب تحريك أسعارها.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة "تعبئة البوتاجاز"

ترشيحاتنا

بعيد 3 كيلو.. القاهرة للبترول تطمئن سكان المرج بشأن حريق الصرف الصحي

أول رد من البترول | حقيقة انفجار خط غاز بمنطقة المرج الجديدة

تغير ضخم.. 130 نائبا في العموم البريطاني يطالبون بوقف بيع السلاح لإسرائيل

رئيس وزراء فلسطين الجديد يتولى منصب أخر وهذا هو موعد أداء اليمين

شاهد.. هدوء لجان امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة في يومها الثاني

إلغاء كافة المزلقانات.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين سمن .. طريقة عمل الكحك الدايب زي المحلات

ماجد المصري يغازلها.. شاهد إطلالة رانيا ابو النصر بضفيرة طويلة

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ