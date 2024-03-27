أمسية رمضانية بجامعة الوادي الجديد على مسرح كلية التربية

نظمت الادارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد على مسرح كلية التربية أمسية رمضانية .

وقال الدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة إن الأمسية تضمنت فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة الذى قدم فاصل من الأغاني الرمضانية والابتهالات والانشاد الدينى.



هذا بالإضافة إلى مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة شارك فيها طلاب الجامعة من مختلف الكليات وتم توزيع جوائز مالية قيمة مهداه من رئيس الجامعة،وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة فى الأمسية الرمضانية مقدما الشكر لكل من شارك فى التنظيم وإعداد وتقديم الفقرات متمنيا لهم مزيد من التوفيق للارتقاء بالجامعة فى مختلف الأنشطة.

ياتي ذلك برعاية وحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ ماهر زنقور عميد كلية التربية وبحضور الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةوالسادةعمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة من مختلف الكليات ومشرفو الأنشطة بالكليات والمستشار الاعلامى للجامعة .