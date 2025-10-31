قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أطلق طلاب كلية الإعلام بالجامعة الأهلية بالإسكندرية 3 مبادرات توعوية عبر منصتي التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، وذلك ضمن الجانب العملي لمادة “إدارة منصات التواصل الاجتماعي”، وذلك في تجربة عملية مُتميزة تعكس مدى تفاعل طلاب كلية الإعلام والاتصال، بجامعة الإسكندرية الأهلية، مع قضايا المجتمع.

وقام الطلاب خلال تنفيذ المبادرات بإنشاء وإدارة الصفحات الخاصة بها، وتصميم الشعارات والأغلفة، إلى جانب إعداد محتوى متنوع يتوافق مع معايير النشر على المنصات المختلفة، ويُخاطب الفئات المستهدفة بشكل مدروس، كما أنتجوا تصميمات ومحتوى بصري يعكس قدرتهم على تطبيق ما تعلموه من مهارات عملية في إدارة الحملات الرقمية.

درعك رقمي مبادرة لنشر الوعي

جاءت المبادرة الأولى بعنوان «درعك رقمي»، وتهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الاختراقات الإلكترونية وطرق الحماية من الجرائم الرقمية، خاصة بين فئة الشباب، من خلال تقديم نصائح وأفكار تساعد على حماية البيانات الشخصية، ورفعت الحملة شعار «لو في شك.. متضغطش كلك» لتشجيع المتابعين على التفكير قبل التفاعل مع الروابط أو الرسائل المشبوهة.

أصلي مبادرة للتوعبة بخطورة الصور الزئفة

أما المبادرة الثانية، «أصلي»، فركزت على التوعية بخطورة الصورة الزائفة للحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف أن كثيرًا من المؤثرين يعرضون جوانب غير واقعية من حياتهم، ما قد يدفع الشباب للمقارنة والشعور بعدم الرضا. وتسعى المبادرة إلى تعزيز القناعة والوعي الذاتي لدى الشباب، والتأكيد على أهمية التوازن النفسي وتقدير الذات بعيدًا عن المظاهر المصطنعة.

رؤية مختلفة مبادرة تضم الإعلام وعلم النفس

بينما جاءت المبادرة الثالثة تحت عنوان «رؤية مختلفة»، لتجمع بين تخصصي الإعلام وعلم النفس، وتهدف إلى توجيه الشباب نحو تناول القضايا العامة من منظور أكثر نضجًا وعمقًا، وتشجيعهم على النظر إلى الأحداث من زوايا متعددة قبل إصدار الأحكام أو تبنّي المواقف.

