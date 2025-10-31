روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تقرر إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني روسيا والأردن اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز أواصر السياحة والتبادل الثقافي بينهما.



وذكرت الخارجية الروسية - حسبما أفادت روسيا اليوم الجمعة - أن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في 20 أغسطس الماضي.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 30 يوما متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وبالعكس تنطبق الآلية أيضا على مواطني المملكة، وتشمل الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة.



وفي أبريل الماضي، دخل نظام السفر بدون تأشيرة بين روسيا وسلطنة عمان حيز التنفيذ، وفي منتصف سبتمبر الماضي، طبقت الصين نظاما للإعفاء من التأشيرة مع روسيا، والذي سيظل ساريا حتى 14 سبتمبر 2026.



وقبل أيام وقعت روسيا اتفاقية للإعفاء من متطلبات التأشيرة مع ميانمار. وتعتزم روسيا إبرام اتفاقية مماثلة مع البحرين بنهاية العام.