رئيس جامعة الوادي الجديد يزور جامعتي صوفيا وشيبا اليابانية لتوقيع اتفاقيات تعاون

قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر عبد الحافظ، رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بالجامعة بزيارة إلى اليابان.

و قال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إن الزيارة لليابان شملت زيارة جامعتى صوفيا وشيبا اليابانية واضاف أن الزيارة لجامعة صوفيا تضمنت توقيع اتفاقية تعاون بحثي وإلقاء محاضرة في ندوة بحثية "نحو فهم استخدام المياه والأراضي في واحات الصحراء الغربية، مصر"، بالإضافة الى زيارة متحف فوسا ماجنا الجيولوجي بمدينة إتويجاوا، حيث استعرضوا التراكيب الجيولوجية والمعادن الأرضية هذا بالإضافة إلى زيارة أحد مواقع الانزلاقات الأرضية وناقشوا سبل الحلول الممكنة للتغلب على هذه الظواهر الطبيعية، وناقش رئيس الجامعة إمكانية إنشاء متحف جيولوجي بالصحراء الغربية يضم مختلف التراكيب الجيولوجية والحفريات في جامعة شيبا.



وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة لليابان تضمنت زيارة لمصنع النباتات المتخصص في إنتاج النباتات تحت ظروف الإجهاد المختلفة، والزراعات الأرضية والزراعة تحت الأضواء الصناعية. كما زار مصنع إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية لتعظيم الإنتاج الزراعي تحت ظروف الإجهاد البيئي المختلفة.