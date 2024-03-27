عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يزور جامعتي صوفيا وشيبا اليابانية لتوقيع اتفاقيات تعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر عبد الحافظ، رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بالجامعة بزيارة إلى اليابان.

و قال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إن  الزيارة لليابان شملت زيارة  جامعتى صوفيا وشيبا اليابانية واضاف أن الزيارة لجامعة صوفيا تضمنت توقيع اتفاقية تعاون بحثي وإلقاء محاضرة في ندوة بحثية "نحو فهم استخدام المياه والأراضي في واحات الصحراء الغربية، مصر"، بالإضافة الى زيارة متحف فوسا ماجنا الجيولوجي بمدينة إتويجاوا، حيث استعرضوا التراكيب الجيولوجية والمعادن الأرضية هذا بالإضافة إلى زيارة  أحد مواقع الانزلاقات الأرضية وناقشوا سبل الحلول الممكنة للتغلب على هذه الظواهر الطبيعية، وناقش رئيس الجامعة إمكانية إنشاء متحف جيولوجي بالصحراء الغربية يضم مختلف التراكيب الجيولوجية والحفريات في جامعة شيبا.

عقب تحريك أسعارها.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة "تعبئة البوتاجاز"


وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة لليابان  تضمنت زيارة لمصنع النباتات المتخصص في إنتاج النباتات تحت ظروف الإجهاد المختلفة، والزراعات الأرضية والزراعة تحت الأضواء الصناعية. كما زار مصنع إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية لتعظيم الإنتاج الزراعي تحت ظروف الإجهاد البيئي المختلفة.

اتفاقية تعاون الدكتور أحمد عزيز الحيوية تخصص انزلاق الوادي الجد المتخصص العضوي الظواهر الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

اخلع عباءة الجوهري .. رضا عبدالعال يُوجّه رسالة نارية لـ حسام حسن

موضوعات متعلقة

الزملوط: رفع كفاءة عمارة "التكافل" بأسيوط لصالح المرضى وطلاب الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

لماذا يجب قراءة أذكار الصباح في رمضان؟.. اغتنمها في الصيام للفوز بـ8 خيرات

شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمخازن الغاز في محطة الصرف الصحي بالمرج

مصرع وإصابة 12 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

إستشهاد 3 فلسطينيين في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين وما حكم توجيهها لموائد الرحمن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين سمن .. طريقة عمل الكحك الدايب زي المحلات

ماجد المصري يغازلها.. شاهد إطلالة رانيا ابو النصر بضفيرة طويلة

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ