بعد تتويجه بالحذاء الذهبي الأوروبي.. مبابي: ذكر اسمي بجانب كريستيانو شرف كبير

كتب النجم الفرنسي كيليان مبابي فصلاً جديدًا من تألقه في عالم كرة القدم؛ بعدما توّج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي عن موسم 2024-2025، عقب تسجيله 31 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يظفر بهذه الجائزة المرموقة.

الإنجاز الجديد الذي حققه مبابي جاء ليعيد النادي الملكي إلى منصات التتويج الفردية بعد عقد كامل من الغياب، منذ آخر تتويج للبرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2015، وليكتب الفرنسي اسمه إلى جوار أسطورتين سابقتين هما المكسيكي هوجو سانشيز، الفائز بالحذاء الذهبي موسم 1989-1990، ورونالدو الذي أحرز الجائزة ثلاث مرات بقميص الريال.

مبابي: سعيد بالفوز بالجائزة

وخلال مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، أعرب مبابي عن سعادته الكبيرة بالفوز، مؤكدًا أنه عاش منذ طفولته يحلم بهذه اللحظة، قائلاً: "منذ كنت طفلًا كنت أحلم بتسجيل الأهداف، هذه الجائزة كانت دومًا أحد أحلامي، واليوم تحقق الحلم في أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف نجم ريال مدريد: "إذا فزنا بالليجا هذا الموسم وتوجت مجددًا بالحذاء الذهبي، سأكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن، لأن سعادتي تكتمل بتتويج الفريق".

الهدف الأول مع ريال مدريد

واسترجع مبابي لحظة تسجيله هدفه الأول بقميص ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال بيتيس، مؤكدًا أنها من أجمل لحظاته الكروية، قائلاً: "ذلك الهدف كان بداية قصتي هنا، لحظة لا تُنسى".

وعن علاقته برقم قميصه، أوضح: "لا أهتم كثيرًا إن كان الرقم 9 أو 10، أنا لاعب هجومي يمكنه التسجيل من أي مكان، وأترك للناس حرية اختياري للوصف الذي يناسبني".

وفي سؤال حول الفارق بين تجربتيه في باريس سان جيرمان وريال مدريد، قال مبابي: "كلا الناديين عظيمان، لكنهما مختلفان تمامًا. باريس نادٍ شاب نسبياً يملك طموحًا كبيرًا، بينما ريال مدريد له تاريخ أسطوري وثقافة كروية متجذّرة، وكوني جزءًا من الناديين يجعلني فخورًا".

وعن المقارنة المحتملة بينه وبين كريستيانو رونالدو، رد مبابي بتواضع قائلاً: "لا يمكن مقارنة نفسي به، كريستيانو أسطورة مدريد وهو الرقم واحد هنا. أنا في عامي الأول فقط، بينما قضى هو تسع سنوات كتب خلالها التاريخ. شرف لي أن يُذكر اسمي إلى جانبه، لكنني أسير في طريقي الخاص".

كما أشاد مبابي بزميله الشاب التركي أردا جولر، قائلاً: "لم يُفاجئني، إنه موهوب جدًا رغم صغر سنه، لديه لمسة سحرية يحبها جمهور البرنابيو، وأتمنى أن يواصل بهذا المستوى لأنه سيكون مهمًا جدًا لنا".

أما عن أهدافه هذا الموسم، فأوضح: "لا أضع لنفسي أرقامًا محددة، أريد فقط أن أساعد الفريق في الفوز بكل الألقاب الممكنة، سواء عبر تسجيل الأهداف أو بصناعة اللعب، المهم هو أن ننتصر دائمًا".

وتحدث مبابي أيضًا عن علاقته بمدربه تشابي ألونسو قائلاً: "تشابي مدرب مميز للغاية، مختلف عن أنشيلوتي في الأسلوب، لكنه يملك رؤية واضحة. تحسّنا كثيرًا منذ بداية الموسم، وما زلنا نملك مساحة للتطور، نحن نسير في الطريق الصحيح نحو الألقاب".

واختتم النجم الفرنسي حديثه برسالة تحمل طموحًا لا ينضب: "هدفي هو الفوز بكل شيء مع ريال مدريد، لأن هذا النادي بُني على ثقافة الانتصار. سأواصل القتال في كل مباراة لأحقق ذلك، فكلما سجلت أكثر، زادت فرصنا في الفوز بالبطولات".