مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني

نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في مرمى برشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا ريال مدريد وبرشلونة، تشابي ألونسو وهانز فليك، عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطابع هجومي واضح، حيث اعتمد ألونسو على أربعة لاعبين في وسط الملعب هم جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وأردا جولر، لدعم الثنائي الأمامي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدر ميليتاو – فيدي فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

وفي المقابل، اختار هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على الثلاثي الهجومي لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس – ماركوس راشفورد – لامين يامال.