سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني

إسلام مقلد

نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في مرمى برشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا ريال مدريد وبرشلونة، تشابي ألونسو وهانز فليك، عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطابع هجومي واضح، حيث اعتمد ألونسو على أربعة لاعبين في وسط الملعب هم جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وأردا جولر، لدعم الثنائي الأمامي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدر ميليتاو – فيدي فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

وفي المقابل، اختار هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على الثلاثي الهجومي لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس – ماركوس راشفورد – لامين يامال.

