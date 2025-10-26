ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما في قمة جدول الترتيب، إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو بمثابة مواجهة على صدارة الليجا.

المباراة المنتظرة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، فالفوز فيها يعني الانفراد بالصدارة وإرسال رسالة قوة مبكرة في سباق اللقب.

ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق برشلونة انتصارًا عريضًا على أولمبياكوس بنتيجة 6-1، فيما تجاوز ريال مدريد نظيره يوفنتوس بهدف دون رد.

موقعة الثأر

بعد موسم اكتسح فيه برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد في جميع مواجهات الكلاسيكو الأربعة، يدخل الفريق الملكي هذا الموسم وهو يتسلّح بروح الانتقام والطموح لاستعادة كبريائه، فالموقعة المنتظرة تأتي في ظل تصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، الذي يتفوق بفارق نقطتين على برشلونة حامل اللقب.

وتحمل المواجهة في طياتها أكثر من مجرد صراع على النقاط، فهي امتحان للهيمنة والطموح بين الغريمين الأبديين على زعامة “الليجا”.

ولا يزال أنصار ريال مدريد يستحضرون خيبة الموسم الماضي، حين بسط برشلونة سيطرته المطلقة في عهد مدربه الألماني هانز فليك، محققًا الفوز في المواجهات الأربع (مرتين في الدوري، وواحدة في كأس الملك، وأخرى في السوبر الإسباني)، ليظفر بثلاثية محلية أنهت عمليًا حقبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أما اليوم، فيبدأ ريال مدريد فصلاً جديدًا بقيادة ألونسو، الذي يخوض أول كلاسيكو له كمدرب، واضعًا نصب عينيه تثبيت انطلاقته القوية وتأكيد أن مشروعه الجديد قادر على إقصاء حامل اللقب من عرشه، خصوصًا بعد سلسلة الانتصارات التي أوصلت الفريق إلى القمة في أول تسع جولات.