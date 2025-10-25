ريال مدريد يعلن قائمته لمباراة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية استعداداً لمواجهة برشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

وجاءت القائمة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو مكتملة تقريباً، بعدما شهدت عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس، وعلى رأسهم الحارس تيبو كورتوا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى:

كورتوا، لونين، سيرخيو ميستري

خط الدفاع:

كارفاخال، ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، أسينسيو، أ. كارّيراس، فران جارسيا، فيرلان ميندي، هويسين

خط الوسط:

بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم:

فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو، براهيم دياز، مستانتوانو