حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
رياضة

ريال مدريد يعلن قائمته لمباراة برشلونة في الكلاسيكو

ملعب - صورة ارشيفية
ملعب - صورة ارشيفية
أ ش أ

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية استعداداً لمواجهة برشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.
وجاءت القائمة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو مكتملة تقريباً، بعدما شهدت عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس، وعلى رأسهم الحارس تيبو كورتوا.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالآتي: 
حراسة المرمى:
كورتوا، لونين، سيرخيو ميستري
خط الدفاع:
كارفاخال، ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، أسينسيو، أ. كارّيراس، فران جارسيا، فيرلان ميندي، هويسين
خط الوسط:
بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس
خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو، براهيم دياز، مستانتوانو

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

