مبابي Vs يامال.. تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو، ومن المقرر، أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما في قمة جدول الترتيب، إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو بمثابة مواجهة على صدارة الليجا.

واتفقت بعض الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع للكلاسيكو والذي جاء كالتالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال أو ڤالڤيردي– ميليتاو – هويسن – كاريراس

خط الوسط: تشواميني – كامافينجا – جولر – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إيريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – ماركوس راشفورد.