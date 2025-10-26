قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
مبابي Vs يامال.. تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الكلاسيكو

إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو، ومن المقرر، أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما في قمة جدول الترتيب، إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو بمثابة مواجهة على صدارة الليجا.

واتفقت بعض الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع للكلاسيكو والذي جاء كالتالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال أو ڤالڤيردي– ميليتاو – هويسن – كاريراس

خط الوسط: تشواميني – كامافينجا – جولر – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إيريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – ماركوس راشفورد.

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

السياحة والآثار :ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن السياحية المصرية

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربى يتابع مع رؤساء الشركات موقف المشروعات الجارى تنفيذها

20 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع العقارات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

