قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. كيليان مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي 2024-2025

كبليان مبابي
كبليان مبابي

يتسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اليوم الجمعة، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي (2024-2025).

وقال ريال مدريد في بيان: “في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، سيقام حفل تسليم الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025 لكيليان مبابي في المقصورة الرئاسية بملعب سانتياغو برنابيو”.

وأضاف البيان: “سيحضر الحدث رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وممثل وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية خوان إجناسيو جاياردو، ومدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، ولاعبو الفريق الأول لريال مدريد”.

مبابي يتفوق على جيوكيريس وصلاح

وتفوق الفرنسي على جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة السابق وآرسنال الحالي، والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتمنح الجائزة بناء على الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وليس في الكؤوس أو المسابقات القارية. 

مبابي ريال مدريد الحذاء الذهبي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

احمد موسي

بالزي الفرعوني.. أحمد موسي يحتفي بافتتاح المتحف المصري

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد