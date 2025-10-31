اليوم.. كيليان مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي 2024-2025

يتسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اليوم الجمعة، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي (2024-2025).

وقال ريال مدريد في بيان: “في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، سيقام حفل تسليم الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025 لكيليان مبابي في المقصورة الرئاسية بملعب سانتياغو برنابيو”.

وأضاف البيان: “سيحضر الحدث رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وممثل وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية خوان إجناسيو جاياردو، ومدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، ولاعبو الفريق الأول لريال مدريد”.

مبابي يتفوق على جيوكيريس وصلاح

وتفوق الفرنسي على جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة السابق وآرسنال الحالي، والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتمنح الجائزة بناء على الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وليس في الكؤوس أو المسابقات القارية.