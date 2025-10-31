حسن حمدي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي

أدلي الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بصوته في انتخابات النادي التى انطلقت في التاسعة صباحا لاختيار مجلس ادارة جديد .

وحرص عدد من نجوم كرة القدم بالنادي الأهلي علي المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات قادمة مع انطلاق عملية التصويت في مقر النادي بالجزيرة في التاسعة صباحا .

وتواجد في اللحظات الأولي الكابتن سامي قمصان مدرب الأهلي السابق والمدير الفني لفريق المقاولون العرب و أسامة حسني نجم الأهلي السابق من أجل المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت بها .

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي من التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وتوافد أعضاء الأهلي على مقر النادي بالجزيرة؛ للمشاركة في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة يقود النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وحرصت إدارة النادي على توفير جميع التسهيلات للأعضاء، بما في ذلك ممرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير لجان إرشادية؛ لتوجيه الأعضاء ومساعدتهم في الوصول إلى مقرات التصويت، وتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء من كافة الفروع إلى المقر الرئيسي وتوفير أماكن انتظار السيارات في جراجات «عمر مكرم والأوبرا والمعلمين».

كما شهد محيط النادي تسهيلات مرورية كبيرة، وحرص النادي على توفير كافة الإجراءات لضمان خروج الانتخابات في أجواء تعكس قيمة ومكانة الأهلي.