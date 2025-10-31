الفراعنة الصغار.. منتخب ناشئي اليد يكتب التاريخ ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم

حقق منتخب مصر للناشئين 2008 لكرة اليد إنجازاً تاريخياً، أمس الخميس، بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

وتفوق منتخبنا الوطني على إسبانيا بنتيجة 31/28 في مباراة ملحمية قدمها ونجح في إحباط كل محاولات بطل أوروبا والمرشح الأول للفوز بالبطولة في التأهل لنهائي المونديال.

وكان الشوط الأول انتهى من مباراة مصر وإسبانيا انتهى بالتعادل 12/12، وواصل منتخب مصر عروضه المميزة للغاية بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ببطولة العالم وسط أداء أسطوري من لاعبي الفراعنة.

وضرب منتخب ناشئين كرة اليد موعداً ناريًا مع ألمانيا في نهائي المونديال، السبت المقبل، في تمام التاسعة والربع مساءً.

أول تعليق من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

من جانبه، أعرب خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد خلال مداخله هاتفيه لبرنامج ستاد المحور، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب ناشئي اليد إلى نهائي مونديال العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وإخلاص من جميع أفراد المنظومة.

وقال فتحي: "سعداء جدًا بتوفيق ربنا لنا والتأهل لنهائي مونديال ناشئي اليد، والكل يعمل بإخلاص من أجل رفع اسم مصر عاليًا".

وأضاف: "كل لاعبي منتخب اليد يركزون حاليًا على التتويج بالمونديال أمام ألمانيا السبت المقبل"، “نفخر كوننا مصريين ونلعب باسم مصر ونسعى لكتابة التاريخ. نحصل على دعم كبير من كل الجهات”.

واختتم تصريحاته مشيدًا بالجهاز الفني قائلاً: "نمتلك جهازًا فنيًا مصريًا خالصًا نجح في صناعة اسم مصر في كرة اليد، وكل لاعبي المنتخب رجال قدموا أداءً رائعًا استحقوا به الوصول إلى النهائي".