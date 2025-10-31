سامي قمصان وأسامة حسني يشاركان في انتخابات الأهلي

حرص عدد من نجوم كرة القدم بالنادي الاهلي علي المشاركة في اعمال الجمعية العمومية للنادي الاهلي لاختيار مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات قادمة مع انطلاق عملية التصويت في مقر النادي بالجزيرة في التاسعة صباحا.



وتواجد في اللحظات الاولي الكابتن سامي قمصان مدرب الاهلي السابق والمدير الفني لفريق المقاولون العرب وأسامة حسني نجم الاهلي السابق من اجل المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت بها.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي من التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وتوافد أعضاء الأهلي على مقر النادي بالجزيرة؛ للمشاركة في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة يقود النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وحرصت إدارة النادي على توفير جميع التسهيلات للأعضاء، بما في ذلك ممرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير لجان إرشادية؛ لتوجيه الأعضاء ومساعدتهم في الوصول إلى مقرات التصويت، وتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء من كافة الفروع إلى المقر الرئيسي وتوفير أماكن انتظار السيارات في جراجات «عمر مكرم والأوبرا والمعلمين».

كما شهد محيط النادي تسهيلات مرورية كبيرة، وحرص النادي على توفير كافة الإجراءات لضمان خروج الانتخابات في أجواء تعكس قيمة ومكانة الأهلي.