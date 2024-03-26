عقب تحريك أسعارها.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة "تعبئة البوتاجاز"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من وزن اسطوانات الغاز والبيع بالأسعار المقررة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

وشدّد المحافظ على الالتزام بالأسعار المقررة دون زيادة، ووضع لافتات واضحة بأسعار اسطوانات الغاز على السيارات لمنع استغلال المواطنين، ووجّه بإعداد بونات بعدد الاسطوانات التي يتسلمها المتعهد شاملًا قيمة الاسطوانة للتأكد من بيعها للمواطن بالسعر المحدد. كما أكّد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم، وقرر منح مكافآت مالية لهم لجهدهم المتميز.

كما توجّه المحافظ لتفقّد فرع المصرية ماركت، حيثُ اطمأن على أرصدة السلع، والتقى المواطنين هناك، مُوجهًا بزيادة حصة السكر المطروحة، وكميات اللحوم الطازجة والمجمدات واستمرار توافرها تلبيةً لحاجة المواطنين.