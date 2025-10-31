طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

يُعد الجلاش الحلو من أكثر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ المصري والعربي، ويتميز بمذاقه المقرمش من الخارج وحشوة المكسرات اللذيذة من الداخل.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل الجلاش الحلو بطريقة مميزة وسهلة في المنزل، وبمكونات متاحة لدى الجميع، ليمنحكِ نفس الطعم الأصيل الذي يُقدَّم في أشهر محلات الحلويات.



طريقة عمل الجلاش الحلو



مكونات الجلاش الحلو:

رقائق جلاش

زبدة أو سمن بلدي مذابة

خليط من المكسرات المفرومة (جوز – لوز – فستق حسب الرغبة)

سكر ناعم

قشطة أو كريمة (اختياري)

الشربات مكون من “سكر وماء وعصير ليمون”

خطوات التحضير:

ـ دهن الجلاش: يتم دهن كل ورقة جلاش بطبقة خفيفة من الزبدة أو السمن المذاب، وتُرص الأوراق في صينية الخبز.

ـ إضافة الحشوة: يُضاف مزيج المكسرات المفرومة مع السكر بين كل عدة طبقات من الجلاش.

ـ الطبقة العلوية: تُغطى آخر طبقة بالجلاش المدهون جيدًا بالزبدة للحصول على سطح ذهبي لامع بعد الخَبز.

ـ الخبز: تُدخل الصينية فرنًا متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) حتى يكتسب الجلاش لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

ـ إضافة الشربات: يُسكب الشربات البارد أو الفاتر فور خروج الجلاش من الفرن، ويُترك حتى يتشرب تمامًا.

ـ التقديم: يُقدَّم الجلاش بعد أن يبرد قليلًا، ويمكن تزيينه بالقشطة أو المكسرات الكاملة لإضافة لمسة فاخرة.

نصيحة الشيف محمد حامد لتحضير الجلاش الحلو بنجاح

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل أن يكون الشربات باردًا عند سكبه على الجلاش الساخن، حتى يحتفظ بقرمشته المميزة دون أن يطرى.