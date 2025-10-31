قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو
آية التيجي

يُعد الجلاش الحلو من أكثر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ المصري والعربي، ويتميز بمذاقه المقرمش من الخارج وحشوة المكسرات اللذيذة من الداخل. 

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل الجلاش الحلو بطريقة مميزة وسهلة في المنزل، وبمكونات متاحة لدى الجميع، ليمنحكِ نفس الطعم الأصيل الذي يُقدَّم في أشهر محلات الحلويات.
 

طريقة عمل الجلاش الحلو 
 

طريقة عمل الجلاش الحلو 

مكونات الجلاش الحلو:

رقائق جلاش

زبدة أو سمن بلدي مذابة

خليط من المكسرات المفرومة (جوز – لوز – فستق حسب الرغبة)

سكر ناعم

قشطة أو كريمة (اختياري)

الشربات مكون من “سكر وماء وعصير ليمون”

طريقة عمل الجلاش الحلو 

خطوات التحضير:

ـ دهن الجلاش: يتم دهن كل ورقة جلاش بطبقة خفيفة من الزبدة أو السمن المذاب، وتُرص الأوراق في صينية الخبز.

ـ إضافة الحشوة: يُضاف مزيج المكسرات المفرومة مع السكر بين كل عدة طبقات من الجلاش.

ـ الطبقة العلوية: تُغطى آخر طبقة بالجلاش المدهون جيدًا بالزبدة للحصول على سطح ذهبي لامع بعد الخَبز.

ـ الخبز: تُدخل الصينية فرنًا متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) حتى يكتسب الجلاش لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

ـ إضافة الشربات: يُسكب الشربات البارد أو الفاتر فور خروج الجلاش من الفرن، ويُترك حتى يتشرب تمامًا.

ـ التقديم: يُقدَّم الجلاش بعد أن يبرد قليلًا، ويمكن تزيينه بالقشطة أو المكسرات الكاملة لإضافة لمسة فاخرة.

طريقة عمل الجلاش الحلو 

نصيحة الشيف محمد حامد لتحضير الجلاش الحلو بنجاح

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل أن يكون الشربات باردًا عند سكبه على الجلاش الساخن، حتى يحتفظ بقرمشته المميزة دون أن يطرى.

طريقة عمل الجلاش الحلو وصفة الشيف محمد حامد حلويات رمضان جلاش بالمكسرات الجلاش الحلو المصري شربات الجلاش وصفات حلويات شرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

آخر آيتين من البقرة

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. كلمات يسيرة تعينك على أداء الطاعات

سنة الرسول قبل النوم

سنة الرسول قبل النوم.. 7 أعمال لا يعرفها كثيرون

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد