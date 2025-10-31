قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
محمود زيدان

أدى الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمي من جميع أنحاء الجمهورية وأبناء الطرق الصوفية ورجال الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية وأهالي مدينة دسوق صلاة الجمعة الختامية لمولد العارف بالله، سيدي إبراهيم الدسوقي، الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالتقديم للشيخ أحمد الفطاطري و تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ، أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ، وقام برفع الأذان الشيخ أحمد رجب النجار.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد فكية إمام المسجد الإبراهيمي بعنوان: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ" وأم المصلين صلاة الجمعة.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ قد تابع فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والاستعدادات التي قامت بها المحافظة والوحدة المحلية خلال هذه الفعاليات، وتزيين مدينة دسوق ورفع مستوى المرافق والخدمات وتشريف الضيوف من دول العالم ومحافظات مصر بزيارة مدينة دسوق، دعماً للسياحة الداخلية والدينية.

جاء بحضور كل من صاحب الفضيلة الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ ياسر شعبان الغول مدير إدارة الإدارات. فضيلة الشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف قبلي، والشيخ محمد مختار أبو زيد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدسوق والشيخ حاتم البري، الشيخ بشيري محمدي وقيادات وزارة الأوقاف وقيادات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية.

جدير بالذكر  أن مدينة دسوق استقبلت المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، على مدار أسبوع كامل من اليوم الجمعة الماضية 24 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية لتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، حتى 31 أكتوبر.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي دسوق

