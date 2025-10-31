تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

أدى الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمي من جميع أنحاء الجمهورية وأبناء الطرق الصوفية ورجال الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية وأهالي مدينة دسوق صلاة الجمعة الختامية لمولد العارف بالله، سيدي إبراهيم الدسوقي، الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالتقديم للشيخ أحمد الفطاطري و تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ، أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ، وقام برفع الأذان الشيخ أحمد رجب النجار.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد فكية إمام المسجد الإبراهيمي بعنوان: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ" وأم المصلين صلاة الجمعة.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ قد تابع فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والاستعدادات التي قامت بها المحافظة والوحدة المحلية خلال هذه الفعاليات، وتزيين مدينة دسوق ورفع مستوى المرافق والخدمات وتشريف الضيوف من دول العالم ومحافظات مصر بزيارة مدينة دسوق، دعماً للسياحة الداخلية والدينية.

جاء بحضور كل من صاحب الفضيلة الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ ياسر شعبان الغول مدير إدارة الإدارات. فضيلة الشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف قبلي، والشيخ محمد مختار أبو زيد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدسوق والشيخ حاتم البري، الشيخ بشيري محمدي وقيادات وزارة الأوقاف وقيادات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية.

جدير بالذكر أن مدينة دسوق استقبلت المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، على مدار أسبوع كامل من اليوم الجمعة الماضية 24 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية لتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، حتى 31 أكتوبر.