اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
تحقيقات وملفات

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

مراسم تجليس مطران سانت كاترين
مراسم تجليس مطران سانت كاترين
ايمن محمد

أقيمت اليوم الجمعة، مراسم تجليس الأنبا "سيميون بابادويولوس"، مطرانا لدير سانت كاترين، ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس، في احتفالية مهيبة بحضور كوكبة من الرهبان، وشخصيات دينية وسياسية هامة في مصر واليونان.
وشهد مراسم التجليس، رئيس الوزراء اليوناني، والبابا ثيوفيلوس، بطريق أورشاليم وسائر فلسطين، و هيرو مصطفي غارغ، سفيرة أمريكا في مصر، 
والدكتور محمد إسماعيل، نائبا عن وزير الآثار، والدكتور جمال محمد مصطفى، مستشار وزير الآثار.
وتزين دير سانت كاترين، وبدأت مراسم التجليس التي تقام لأول مرة بالدبر، بقرع الأجراس، وزفه مهيبة للرهاب بالزي الخاص بهم حتى تجليس المطران على الكرسي داخل مكتبه، وأعقبها  التجول داخل الدير وصولا إلى الكنيسة الكبرى، وإشعال البخور داخل الكنيسة، ثم الطقوس الدينية الخاصة بالمراسم، والذي ترأسها المطران الجديد.
وأكد  البابا ثيوفيلوس، بطريق أورشاليم وسائر فلسطين، 
على قوة العلاقة مع مصر، سواء على الجانب الديني او السياسي، مؤكدا أن الرهبان داخل دير سانت كاترين يعيشون في تأخي ومحبة مع أهل سيناء.
واوضح أن مراسم تجليس مطران دير سانت كاترين تعد حدث عالمي ديني تاريخي هام، يليق بمكانة الدير الذي يعد ثاني أقدم الأديرة حول العالم.
كما قدم  مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، التهنئة للمطران الجديد نائبا عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم الكامل للدير من قبل كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
ووجه الأنبا "سيميون"  مطران الدير الجديد، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، وجميع الحضور، لحرصهم على المشاركة في حفل التجليس، مما يعكس روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في المناسبات والأعياد، معلنا دعم الدير للمشروعات التنموية الجارية على أرض سانت كاترين، وعلى رأسها مشروع " التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه. 
ومن جانبه أعرب توني كازانياس، مستشار مطران الدير، عن سعادته بمشاركة مصر في هذا الحدث التاريخي الهام، خاصة أن رهبان الدير أصبحوا من أبناء مصر كونهم يعيشون داخل الدير منذ سنوات.
واوضح أن تجليس المطران للكرسي الملكي بسيناء وسانت كاترين يعد اول تجليس للمطران منذ 52عاما، ويشهده العديد من القيادات السياسية حول العالم وليس في مصر واليونان فقط، مؤكدا أن رهبان الدير يتبعون مصر إداريا وروحانيا.
وأشار مستشار الدير،  إلى أنه جرى تجليس الأنبا "سيميون"  مطرانا للدير، خلفا للأنبا ديمتري ديمانوس،  المطران السابق، وذلك بعد انتخابه بالإجماع من قبل رهبان الدير، بعد تجليس المطران السابق لمدة تجاوزت ال  52  عاما،  وجرى تنصيب المطران الجديد في 19 أكتوبر الجاري،  داخل الكنيسة  الأورشليمية بمدينة القدس، برعاية وحضور بطريرك أورشليم، والأرشمندريت متايوس، الترجمان الكبير، والأرشمندريت خريستوذولوس، سكرتير المجمع المقدس،  ووفد من آباء دير القديسة كاترين بجنوب سيناء، وعدد من المطارنة ممثلي بطريركية الإسكندرية، وكنيسة اليونان، وسط أجواء من الفرحة.
كما شهد مراسم التجليس اليوم، لفيف من رجال الدين المسيحي بمصر واليونان، وعواقل بالمدينة.

جنوب سيناء سانت كاترين المطران تجليس جديد

