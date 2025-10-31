تيسير فهمي تطلب الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية

في منشور مؤثر على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، طلبت الفنانة تيسير فهمي من جمهورها ومحبيها الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت تيسير فهمي في منشورها: "فضلا وليس أمرا، الدعاء لزوجي بالشفاء"، مما يعكس قلقها الكبير على حالته الصحية في هذه الفترة.

وتفاعل جمهور الفنانة مع المنشور، حيث عبر العديد منهم عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل لزوجها، داعين الله أن يمن عليه بالسلامة والعافية.

تيسير فهمي، التي تحظى بشعبية كبيرة في الوسط الفني والجمهور العربي، تعد واحدة من الوجوه المعروفة التي قدمت العديد من الأعمال المميزة في التلفزيون والسينما.