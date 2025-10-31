منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن

علق الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الفنان عباس أبو الحسن بشأن الإنجاب، والتي وصف فيها من ييقدِم على إنجاب الأطفال في هذا العصر بأنه "أناني ويحب نفسه".

وقال إن هذا الكلام مخالف، وأن من مقاصد الزواج الأساسية الإنجاب، وأن منع الإنجاب حرام شرعا، لكن تنظيم الإنجاب ليس حرام، وأن سيدنا رسول الله قال " تزوجوا الودود الولود فإني مباها بكم الأمم يوم القيامة".

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في كتابه " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون".