كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الفنان عباس أبو الحسن بشأن الإنجاب، والتي وصف فيها من يُقدِم على إنجاب الأطفال في هذا العصر بأنه "أناني ويحب نفسه"، مؤكدًا أن مثل هذه الأقوال تعكس "سذاجة وهشاشة في التفكير" لا ينبغي الالتفات إليها.

وأوضح الدكتور كريمة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الإنسان خُصَّ بالعقل والتفكير، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون»، مشيرًا إلى أن على الإنسان أن يُحكِّم عقله ويدقِّق في ما يقول أو يكتب أو يسمع، لأن الأطفال نعمة من نعم الله العظيمة على عباده، لقوله تعالى: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

وأضاف أستاذ الشريعة أن النعم الإلهية تُستقبل دائمًا بالشكر والرضا لا بالضيق أو السخط، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ». وأكد أن تربية الأبناء مسؤولية ورسالة سامية يؤجر عليها الإنسان، بل إن السعي لتوفير المعيشة لهم وتربيتهم يُعتبر من مكفرات الذنوب.