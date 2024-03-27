الإحصاء: عدد المسارح العامة 41 عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 27 / 3 /2024 بياناً صحفيا لليـــوم العالـــمي للمسرح؛ حيث تم تحديد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة يوم 27 مارس عام 1962 وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس، منذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح علي نطاق واسع تجسيداً لشغف الإنسان في التعبير عن مشاعره وأفكاره عبر الفن المسرحي ويستعد العالم لها عبر إقامة الانشطة والفعاليات الفنية التي تعبر عن ما قدمته خشبة المسرح في إثراء الفن والابداع لدى البشرية علي مدار العصور.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:



بلغ عــدد المسـارح 41 مـسرحـــاً ، وبلـغ متوسط عــــدد المشاهــديــن 512 الــــف مشاهــد وبـلغ متوسط اجمالــي إيرادات دور المسارح العامــة 44 مليون جنيها عام 2022.



و بـلغ عــدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 75 فــرقــة، بينما بلـغ عــــدد العــروض الــتي قـدمتها الفــرق المسرحيـــة الــوطنية 2442عرضاً و بلغ عـــدد المشاهديـن للفرق المســرحية 375 ألف مشاهد عــام 2022.



بلغ عــدد الفــرق الأجنبية 48 فرقة عـــام 2022، بينما بلغ عــدد العروض المقدمة 128 عرضا .