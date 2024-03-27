عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جثة و11 مصاب.. العناية الإلهية تنقذ عمال من موت محقق في انقلاب سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 أخرين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر من رمضان يفيد إستقبال كلا من "محمود ن ح" 23 سنة مصاب بكدمة بالظهر و"احمد خ ع" 25 سنة مصاب بكسر بالقدم اليمني و"يحي ع" 22 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"احمد ه ع" 25 سنة مصاب بجرح بالرأس و"حمد ه ع" 35 سنة مصاب بكدمة بالظهر و"عبد العزيز م" 31 سنة مصاب ما بعد الإرتجاج و"محمد ك ا" 31 سنة مصاب بكدمات بالذرراع الايمن و"احمد ج ا" 38 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"عبد الحميد م" 31 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"اشرف ا م" 32 سنة مصاب بكدمات متفرقة واخر مجهول مصاب بكدمات باماكن متفرقة بالجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

مصرع مسن غرقا بمياه ترعة في الشرقية

كما تم إستقبال "محمد ر ج" 50 سنة مقيم اولاد مهني بمركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي التأمين الصحي.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية التحفظ على الجثة العاشر من رمضان النيابة العامة حادث انقلاب سيارة ربع نقل حادث انقلاب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

حادث الخصوص| القصة الكاملة لحريق محطة الصرف الصحي.. تحرك عاجل وهذه أسباب الواقعة

ترشيحاتنا

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

صاحب الفكرة العبقرية في غزوة الخندق.. من هو الصحابي سلمان الفارسي؟

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

اليوم.. بدء مؤتمر لبحث خطوات ذبح البقرات الخمس الحمراء تمهيدا لأكبر اقتحام للأقصى

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شمال تشيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ