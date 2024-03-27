جثة و11 مصاب.. العناية الإلهية تنقذ عمال من موت محقق في انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 أخرين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر من رمضان يفيد إستقبال كلا من "محمود ن ح" 23 سنة مصاب بكدمة بالظهر و"احمد خ ع" 25 سنة مصاب بكسر بالقدم اليمني و"يحي ع" 22 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"احمد ه ع" 25 سنة مصاب بجرح بالرأس و"حمد ه ع" 35 سنة مصاب بكدمة بالظهر و"عبد العزيز م" 31 سنة مصاب ما بعد الإرتجاج و"محمد ك ا" 31 سنة مصاب بكدمات بالذرراع الايمن و"احمد ج ا" 38 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"عبد الحميد م" 31 سنة مصاب بكدمات متفرقة و"اشرف ا م" 32 سنة مصاب بكدمات متفرقة واخر مجهول مصاب بكدمات باماكن متفرقة بالجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

كما تم إستقبال "محمد ر ج" 50 سنة مقيم اولاد مهني بمركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي التأمين الصحي.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.