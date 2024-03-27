عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب البرلمان: استاد العاصمة الإدارية صرح رياضي عالمي.. والجمهور أبهر الجميع

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة علي مستوي المنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يجعل مصر قادرة علي استضافة أي بطولة عالمية.

واكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن ما شاهده في استاد مصر أمس خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا ، يؤكد عظمة الدولة المصرية وقدرتها علي تشييد أعظم المنشآت واستضافة أكبر البطولات ، قائلا : "استاد مصر صرح رياضي عالمي ".

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالحضور الجماهيري الكبير، ومشاركته الكبيرة  حيث امتلأت المدرجات عن أخرها، ونسي الجميع انتماءه لناديه ورفع الجمهور شعار مصر فوق الجميع ، وهو ما يعكس عظمة الشعب المصري والتفافه حوله وطنه، مشيرا إلي أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد أن ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية بالرياضة المصرية وخلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تتمثل في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية وقادرة علي تنظيم أي حدث رياضي.

432830614_1406189906957035_8958899098196593182_n
432830614_1406189906957035_8958899098196593182_n
432903998_1128904891464612_5406506781464119860_n
432903998_1128904891464612_5406506781464119860_n
المنشآت الرياضية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي كرواتيا القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

ترشيحاتنا

محطة الضبعة النووية ستوفر لمصر 7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً | تفاصيل

بعثة الأهلي تصل مطار تنزانيا استعدادا للقاء سيمبا

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

التموين تطلق القافلة الخامسة من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة عبر 10 شاحنات

بعد انهيار مفاوضات الأسرى بالدوحة.. صحيفة إسرائيلية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية

يحتاج إلى قائد .. أول تعليق من محمد صلاح على مباراة كرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أثر خسوف القمر على برجك.. حقائق أم خرافات

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ