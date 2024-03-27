فتح باب التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثالثة بدمياط

أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها، عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال شهر مارس الجارى بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية ، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين ، بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى...

وأكدت " محافظ دمياط " أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم خلال الشهر الجارى ، كما دعت أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة ، لافتة الى أن المحافظة حققت تمثيل مشرف خلال المرحلتين السابقتين، كما نجحت محافظة دمياط فى تحقيق المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج..