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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن استئناف دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر

إسلام جابر
إسلام جابر

قررت محكمة استئناف 6 أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له، لجلسة 30 أبريل لإعادة الإعلان.

وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح"، حيث أقامت دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة ومن ثم تم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

اسلام جابر اثبات نسب إثبات نسب طفل دعوى نسب محكمة الاسرة

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