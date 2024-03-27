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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية لفتاة من ذوي الهمم

صدى البلد

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة مالية لإحدى الفتيات من ذوي الهمم ، بسبب ظروف مادية واجتماعية خاصة، بعد أن كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان ببحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها  وتوفير الحماية الاجتماعية لها 

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ،بشكل أسبوعي ، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ،في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم مديريات الخدمات، وحضر لقاء اليوم، مها حميدة مدير خدمة المواطنين ومسؤولي وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

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واستمع المحافظ لتفاصيل الوضع الاجتماعي والمادي للفتاة، التي "تعاني من إعاقة حركية باليد" وتعمل بإحدى المكتبات الخاصة لمساعدتها في تحمل أعباء المعيشة ،خاصة بعد وفاة والدتها وإقامتها بمفردها في غرفة بعد زواج والدها من أخرى، كما تقوم الفتاة بتجهيز نفسها استعدادا للزواج عقب عيد الفطر، حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لها، بجانب تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال ما تبقى من أجهزة ومستلزمات الزفاف، ومتابعة حالتها لتوفير ما يلزم لها  من حماية اجتماعية ومادية.

ومستلزمات وزارة التعاون الدولي وزارة وحدة حقوق الإنسان وزارات والمجتمع نفوجراف والمجتمع المدني من ذوى الهمم مساهمة مديريات الخدمات مساعد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سوي

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