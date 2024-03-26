بني سويف: استلام 6 أطنان سكر وأرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد سامي علام، بالإشراف على استلام 6 أطنان (3 أطنان سكر + 3 أطنان أرز)، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.



وأكد المحافظ - خلال زيارته لمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف اليوم /الثلاثاء/ - متابعته أعمال استلام وتخزين عبوات وكميات السكر والأرز؛ تمهيدا لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، والتي تستهدف نحو 15 ألف مستفيد، بمختلف مراكز ومدن المحافظة .



من جانبه، أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليف المحافظ بإشرافه على اللجنة المركزية التي تضم الأوقاف والتموين وتنبثق عنها لجان ثلاثية فرعية بالوحدات المحلية، حيث تتولى تلك اللجان الإشراف على أعمال التوزيع، وفق الكشوف المعُدة والمعتمدة والتي يتم تحديثها بصفة دورية بالتنسيق بين تلك الجهات.