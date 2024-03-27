الكنيست الإسرائيلي يقترح مشروع قانون لسجن أطفال أعمارهم بين 12 و14 عامًا

وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون يسمح بسجن القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا والمدانين بالقتل غير العمد لأسباب تتعلق بالإرهاب.

وفي مشروع القانون المقترح، سيخضع القاصر المشتبه في ارتكابه جريمة قتل أو محاولة قتل على أساس الإرهاب لنفس شروط الاحتجاز مثل البالغين.

وتم إخراج ممثلة منظمة آباء ضد احتجاز الأطفال من الغرفة لأنها لم تتمكن من الإجابة على سؤال رئيس اللجنة حول حجم تمويل المنظمة الذي يأتي من جهات أجنبية.

واندلع نقاش حاد قرب نهاية المناقشة عندما قال أحد المشرعين – بما في ذلك عوفر كاسيف – إن التصويت لا يمكن أن يتم دون إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة. وأمر أحد أعضاء الكنيست من الإئتلاف بإخراج كاسيف وعضو كنيست آخر من الغرفة.